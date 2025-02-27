مشروع لتصنيع تحف فنية لشابين في السويداء

السويداء-سانا

عبر مادتي الجبس والريزين يطوع الشابان عمر حاتم وحسام فياض حالة شغفهما بالعمل لتصنيع تحف فنية ضمن مشروع متناهي الصغر بمدينة السويداء.

المشروع بحسب عمر 22 عاماً انطلق بفكرته قبل ثلاث سنوات مستفيداً من خبرته بالديكور المنزلي، وذلك بعد أن تم تشجيعه من زيد عبد الباقي أحد أصدقائه وتوفير قوالب له للعمل إلى أن توسع تدريجيا وانضم له بالمشروع قبل نحو سبعة أشهر صديقه حسام 27 عاماً.

وبين الشابان خلال حديثهما لـ سانا الشبابية أن العمل يجري ضمن ورشة اختاراها بمدينة السويداء، مع قيامهما بتصنيع قوالب إضافة للحصول على قوالب جاهزة لصب المادتين فيها وفق معايير تستوجب الدقة واستخدام أدوات الحماية وخاصة عند التعامل مع مادة الريزين.

وتسويق القطع المصنعة يجري بحسب الشابين إلى تجار الجملة مع تلبية الطلبات المقدمة لهما داخليا، إضافة إلى تصديرها إلى الإمارات ولبنان، فضلاً عن عرضهما لما يصنعانه ضمن معرض ” كادو ” الدائم للأعمال اليدوية بالسويداء.

ورغم ما يواجه عمر وحسام من صعوبات تتعلق أحياناً بعدم توفر المواد الأولية، فهما يعملان على تذليلها وإنتاج تحف ومستلزمات منزلية قابلة للاقتناء بأفكار جميلة وبكل رغبة وحرص على تلبية الأذواق كما أوضحا.

ويطمح عمر وحسام لتطوير مشروعهما والتنويع بالقطع المنتجة فيه وتوسيع نطاق توريدها ليشمل دولاً أخرى خلال الفترة القادمة، مع محاولتهما أيضاً تطوير جوانب التسويق، حيث يتعرف على عملهما أكبر عدد ممكن من المهتمين.

ويوجه الشابان رسالة إلى كل شاب قادر على العمل ولديه حرفة أو مهارة بأن يستثمرها بشكل جيد ويوظفها في إطار مشروع يحقق له دخلاً واستقراراً في حياته.

ووفقاً للمختصة بالأعمال اليدوية وفاء بلان فإن عمر وحسام يتميزان بحبهما لعملهما ما أعطى لمشروعهما نتائج جيدة، كما يشكلان نموذجاً للشباب الطموح الذي يجد في العمل فرصة لإثبات الذات وتحدي مختلف الظروف الصعبة.

عمر الطويل

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