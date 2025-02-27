بيسكوف: لا يمكن أن تبقى قرارات الغرب المتهورة ضد روسيا من دون رد

موسكو-سانا

أكدَّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن رسالة بلاده الرئيسية للغرب هي أن قراراته المتهورة بتزويد النظام الأوكراني بالصواريخ البعيدة لا يمكن أن تبقى دون رد.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم نقلتها وكالة نوفوستي: إن “الرسالة الرئيسية لخطاب الرئيس فلاديمير بوتين أمس هي أن القرارات والأفعال المتهورة التي تتخذها الدول الغربية التي تنتج الصواريخ وتزود أوكرانيا بها وتشارك بعد ذلك في تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية لا يمكن أن تبقى دون رد فعل من الجانب الروسي”.

وأوضح بيسكوف أن روسيا تفضل لو أن واشنطن أصغت إلى تصريحات بوتين التي أدلى بها قبل عدة أشهر في سان بطرسبورغ وقبل اختبار صاروخ “أوريشنيك” الباليستي حيث حدد في حينه بشكل شامل الموقف من السماح باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الغربية لشن ضربات في عمق روسيا.

وكان بوتين أكد أمس أن بلاده سترد بشكل حاسم وبطريقة مماثلة في حالة تصعيد الأعمال العدوانية عليها، مشيراً إلى أن استخدام النظام الأوكراني أسلحة بعيدة المدى لا يمكن أن يؤثر في مسار العملية العسكرية الخاصة كاشفاً عن إجراء الجيش الروسي اختبارات ناجحة على نظام صاروخي جديد متوسط المدى يحمل اسم “أوريشنيك” وذلك رداً على تلك الأعمال لدول حلف شمال الأطلسي “الناتو” تجاه موسكو.

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