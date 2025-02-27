ثلاث دول أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وغالانت في حال تواجدا على أراضيها

عواصم-سانا

أعلنت إيرلندا وقبرص وسلوفينيا اليوم استعدادها لاعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يواف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس لشبكة آر.تي.إي الإيرلندية اليوم: “نعم بالتأكيد سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيرلندا… نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها”.

وفي قبرص نقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي أن بلاده تعد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والتي تعد “ملزمة وتحظى بالاحترام من حيث المبدأ”.

بدوره أكد رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب لوكالة الأنباء السلوفينية إس.تي.إيه أن بلاده ستحترم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولي حكومة “إسرائيل” وستمتثل لها بشكل كامل.

وأصبحت سلوفينيا في حزيران الماضي أحدث دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين بعد أن وافق برلمانها على هذه الخطوة بأغلبية الأصوات.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

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