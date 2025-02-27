36 شهيداً جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 36 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي ومدفعيته مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة شمال القطاع استشهد 18 فلسطينياً وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منازل شرق المدينة ومجموعة من الفلسطينيين غربها، بينما استشهد 12 فلسطينياً وأصيب آخرون إثر قصف طيران العدو ومدفعيته منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 44056 شهيداً و104268 جريحاً فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen