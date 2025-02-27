“وجهات نظر الصين-الحرب السورية وأوروبا” كتاب لباحثين صينيين ترجمة صفوان بهلول

دمشق-سانا

“وجهات نظر الصين – الحرب السورية وأوروبا” كتاب يتناول الحرب على سورية وموقف الدول الأوروبية ونظرة الصين لها للباحثين “تشاوشن وتشاوجيستو.. وهيوانغ مينمينغ ” ترجمه من الصينية إلى الإنكليزية “تشانغ تشو” ومن الإنكليزية إلى العربية “صفوان حبيب بهلول”.

في الكتاب بين المترجم بهلول أن سورية عرفت بالقلب النابض للعالم العربي بأهميتها من الناحية الجغرافية والسياسية في الشرق الأوسط، ولقد كانت ساحة قتال بين القوى العظمى لعدة قرون.

وأشار المترجم بهلول إلى ما عانته سورية منذ اندلاع “ما سمي بالربيع العربي” وما مارسته القوى الأوروبية في العديد من المناطق وصولاً إلى سورية.

وسلط المترجم الضوء على مدى العلاقات الأمريكية الصينية والحرب السورية وأوروبا وإعادة العولمة.

وبين المترجم تداعيات الحرب على سورية ودور أوروبا، واستعرض السياستين الفرنسية والألمانية تجاه سورية، والآفاق المستقبلية والتسلسل الزمني لتدخل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في الحرب على سورية منذ آذار 2011 إلى آب 2017، إضافة إلى الانتشارات العسكرية والاعتداءات الجوية للمملكة المتحدة وفرنسا في سورية والمنطقة المحيطة عام 2011 والانتشار العسكري الألماني في الشرق الأوسط.

وأوضح المترجم معطيات الثورة الدبلوماسية الأوروبية والتجارب الفاشلة في المحاولات السياسية الرومانسية والاتحاد من أجل المتوسط وتحديات فكرة العامية المتطرفة والمساعدات الإنسانية وغيرها، والتوسيع والترويج للعقوبات ضد سورية وتمويل وتسليح “المعارضة” السورية، والتهديد بالعمل العسكري في نهاية المطاف.

وفي الكتاب أوضح المترجم التغيرات في هندسة القوى في منطقة الخليج والشرق الأوسط والضربات الجوية في الشرق الأوسط والأمن الفرنسي والسياسة الدفاعية الفرنسية خلال الحرب على سورية.. وعقدة القوة العظمى الفرنسية وتاريخ سياستها نحو سورية ونمط قيادتها والعوامل الرئيسية التي تؤثر على السياسة البريطانية تجاه سورية، وتأثير أزمة اللاجئين وتحليل السياسة الألمانية تجاه سورية.

وفي الكتاب مواضيع ورؤى سياسية أخرى اعتمد فيها الباحثون على الوثيقة المنهجية، وطبع الكتاب في المطابع الصينية باللغة الإنكليزية والعربية وفي دول أخرى.

محمد خالد الخضر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen