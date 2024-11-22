درجات الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المنطقة الساحلية، ويستمر الجو بارداً نسبياً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وخاصة المناطق الوسطى والشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً: يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، وليلاً يستمر الجو بارداً نسبياً ويحذر من تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق الوسطى والشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد دمشق 21 / 9 21 / 9 18 / 8 القنيطرة 21 / 8 21 / 8 15 /6 درعا 22 / 9 23 / 9 19 / 8 السويداء 22 / 9 23 / 9 19 / 8 حمص 21 / 9 22 / 9 16 / 6 حماة 22 / 10 23 / 9 17 / 7 الحسكة 20 / 9 21 / 9 20 / 8 اللاذقية 22 / 16 23 / 16 20 / 13 طرطوس 23 / 16 24 / 16 20 / 13 حلب 19 / 9 20 / 9 16 / 6 إدلب 18 / 8 19 / 9 14 / 5 دير الزور 22 / 10 22 / 10 24 / 11 الرقة 22 / 9 22/ 9 23 / 8

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