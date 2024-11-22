إيران ترد على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية الذرية بإطلاق سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي

طهران-سانا

أعلنت إيران عن اتخاذ إجراءات فعالة رداً على القرار المتخذ ضدها من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن أهم هذه الإجراءات إطلاق مجموعة ملحوظة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها.

وجاء في بيان مشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: “إن اجتماع مجلس الحكام وبضغط وإصرار من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم دعم حوالي نصف الدول الأعضاء أصدر قراراً غير توافقي بشأن برنامج إيران النووي السلمي”.

وتابع البيان: “إن السياسة المبدئية لإيران كانت دائماً تقوم على التفاعل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والواجبات المحددة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.. وانطلاقا من هذه السياسة وضعت الحكومة الحالية منذ بداية تشكيلها استمرار وتعزيز التعاون مع الوكالة في جدول أعمالها بهدف حل القضايا بينهما”.

وأضاف البيان: إنه “وفي إطار هذا النهج المبدئي رحبت إيران بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، وأجرت التخطيط اللازم لتوفير الأساس لمزيد من التفاعلات وإنجاح الرحلة”.

وتابع البيان: “الحكومات الأوروبية الثلاث وأميركا المعروفة بتاريخها الطويل في نكث العهد وعدم الالتزام الواضح بالتزاماتها، بما في ذلك المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة ولجوئها إلى العقوبات الظالمة والضغوط غير القانونية ضد الشعب الإيراني وبدلاً من المساعدة في الحفاظ على الأجواء البناءة التي نشأت بين إيران والوكالة قامت في إجراء تصادمي وغير مبرر بتقديم قرار ضد إيران في مجلس الحكام لم يحظ بتأييد نصف أعضاء المجلس، ما يدل على معارضتهم للنهج السياسي الهدام الذي يتبعه واضعو القرار”.

وشدد البيان على أن هذا النهج المسيس والمخرب يشوه الأجواء الإيجابية الحاصلة والتفاهمات الناتجة عنها ويثبت مرة أخرى أن الحكومات الأوروبية وأميركا ليست صادقة في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية الذرية، وأن قضية إيران النووية هي مجرد ذريعة لتنفيذ أهدافهم غير المشروعة.

ولفت البيان إلى أن إيران سبق وأكدت على مختلف المستويات أن أي إجراءات صدامية وأي استغلال لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف سياسية وغير مشروعة سيواجه برد مضاد من طهران، وبناء على ذلك أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق سلسلة ملحوظة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها وذلك بما يتماشى مع حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية قدر الإمكان.

وذكرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في هذا البيان أنه “في الوقت نفسه، سيستمر التعاون الفني والضماني مع الوكالة كما كان في الماضي وفي إطار اتفاقية الضمانات”.

يذكر أنه في قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم التصديق عليه بأغلبية 19 صوتاً وامتناع 12 عضواً عن التصويت ورفض 3 أصوات طلب من طهران اتخاذ “إجراءات عاجلة” لحل قضايا الضمانات المزعومة دون الإشارة إلى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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