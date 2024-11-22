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الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام

2024-11-22

لندن-سانا

اتجهت أسعار الذهب اليوم إلى تحقيق أفضل أداء لها في عام مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تخفيضات الفائدة الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2688.70 دولاراً للأوقية.

وزاد الذهب نحو 5 بالمئة على أساس أسبوعي حتى الآن، وهو أفضل أداء له منذ مطلع تشرين الأول 2023.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة 2691 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.97 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنفس النسبة إلى 966.14 دولاراً بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة مسجلاً 1040.58 دولاراً للأوقية، وتتجه المعادن النفيسة الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

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