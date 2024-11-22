بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يبحث مع وزير الدفاع الإيراني قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة 17-11-2024 2024-11-22 مناقشة بحث سوري عن توثيق مؤسسة وثيقة وطن للتراث رقمياً في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات في مسقط 15-11-2024 الجلالي يتفقد معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية ويطلع على واقع العمل فيه 17-11-2024 استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب الله محمد عفيف خلال غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بيروت 17-11-2024 محافظة دمشق تفتتح مركزاً جديداً لخدمة المواطن في منطقة العباسيين 17-11-2024 محافظة دمشق تعيد تأهيل ساحة العباسيين 17-11-2024 وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيراني العميد عزيز نصير زاده 17-11-2024 الجيش يدمر 15 طائرة مسيرة للإرهابيين في أرياف حلب واللاذقية وإدلب 18-11-2024 القوات الروسية تقيم 9 نقاط مراقبة بريفي القنيطرة ودرعا قرب “منطقة فصل القوات” 18-11-2024 وصول أول رحلة جوية لشركة أجنحة الشام من دمشق إلى مطار لاهور في باكستان 18-11-2024 مباحثات سورية إيرانية تتناول العلاقات الثنائية 19-11-2024 حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 54 للعيد الوطني لسلطنة عمان 19-11-2024 أبرز الأحداث في أسبوع 2024-11-22Afraa