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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يبحث مع وزير الدفاع الإيراني قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة 17-11-2024

2024-11-22

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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