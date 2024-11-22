موسكو تدعو إلى إدانة الأعمال الإجرامية لنظام كييف

فيينا-سانا

دعا ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها سلطات كييف باستهدافها المنشآت النووية السلمية والعاملين فيها.

ونقل موقع قناة “آر تي” عن أوليانوف قوله اليوم: إن “هذه أعمال مثيرة للقلق ويمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية”.

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه “لا يجوز بتاتاً مهاجمة المنشآت النووية، وينبغي ألا تصبح المنشآت نووية هدفاً لهجمات عسكرية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى عواقب إشعاعية خطيرة للغاية”.

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