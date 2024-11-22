بمشاركة سورية.. اختتام منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكّرة في تونس

تونس-سانا

بمشاركة سورية ممثلة بالمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التربية اختتمت اليوم في العاصمة التونسية تونس أعمال منتدى الألكسو الأوّل للطفولة المبكّرة “جودة مرحلة الطفولة المبكرة وتحويل التعليم ما قبل المدرسي” والذي أقيم على مدى يومين في مقرّ المنظّمة العربيّة

للتربية والثقافة والعلوم بتونس.

وشارك في المنتدى خبراء ومختصون في مجال الطفولة المبكّرة من سورية والأردن وتونس وسلطنة عمان وقطر وليبيا والمغرب، إضافة الى ممثلين عن جمعيّات ومنظمات دوليّة.

ويهدف المنتدى إلى التأكيد على أهميّة التشاور حول سبل تنمية الطفولة المبكّرة في سياق متابعة قمّة تحويل التعليم 2022، ومتابعة نتائج المؤتمر الدوليّ حول التعليم والرعاية في الطفولة المبكّرة 2023، إضافةً إلى تقاسم التجارب والممارسات الجيّدة في تحسين مرحلة الطفولة المبكّرة بالدول العربيّة.

وقدّمت مديرة المركز الإقليميّ لتنمية الطفولة المبكّرة سهى بسيسيني ورقة عمل بعنوان “جهود المركز الإقليميّ لتنمية الطفولة المبكّرة لضمان الجودة في مرحلة الطفولة المبكّرة” تضّمنت عرضاً لمشروعات وإنجازات التجربة السوريّة في تنمية الطفولة المبكّرة رغم الصعوبات والتحديات، كما عرضت الدول المشاركة تجاربها وجهودها في تنمية الطفولة المبكّرة.

وأوصى المشاركون في المنتدى في ختام جلساته بإعداد مرجعيّة عربيّة لمرحلة الطفولة المبكّرة، مع الاستفادة من أفضل التجارب العربيّة وإعداد برنامج عربي شامل للتربية الأسريّة وإحداث بنك للموارد التربويّة المفتوحة والتقييمات في مرحلة الطفولة المبكّرة.

وحدد المشاركون ضمن توصياتهم يوم 20 تشرين الثاني موعداً لانعقاد منتدى الألكسو للطفولة المبكّرة كل عام، ودعم الشراكات الثنائية والمتعدّدة الأطراف بين الألكسو والهيئات الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدني،ّ وإطلاق منصة الألكسو الافتراضيّة للطفولة المبكّرة للتشاور وتقاسم التجارب بين الدول العربيّة.

يذكر أن فعاليات المنتدى أتت بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالميّ لحقوق الطفل.

رحاب علي

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