السفير الضحّاك: عجز مجلس الأمن عن النهوض بمسؤولياته شجع الاحتلال على مواصلة اعتداءاته

نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحّاك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم أن عجز المجلس عن النهوض بمسؤولياته شجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة اعتداءاته على دول المنطقة وشعوبها، إضافةً لاستهدافه المعابر الحدودية والطرق والجسور بين سورية ولبنان التي يستخدمها مئات الآلاف من القادمين من لبنان هرباً من آلة القتل الإسرائيلية.

وقال السفير الضحّاك: إن “الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تتزامن مع تكثيف التنظيمات الإرهابية هجماتها، ما يؤكد التنسيق الوثيق وارتباطها العضوي مع الكيان في ارتكاب الأعمال الإجرامية والاعتداءات على المدنيين في المناطق المحيطة”.

واضاف السفير الضحّاك: إن “سورية استقبلت نحو 600 ألف من الأشقاء اللبنانيين والعائدين السوريين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتقوم بتوفير الخدمات اللازمة لهم رغم التحديات الكبيرة والظروف الصعبة”.

وتابع السفير الضحّاك: إن “الأعداد الكبيرة للعائدين السوريين من لبنان، والتسهيلات التي تم توفيرها لهم تُثبت زيف المزاعم الغربية، وتستوجب تخلي البعض عن ادعاءاته المنفصلة عن الواقع”.

وشدد السفير الضحّاك على انه “يجب إنهاء مفاعيل “ورقة المبادئ والمعايير الناظمة لعمل الأمم المتحدة في سورية” بالغة العدائية والتي تتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية، وتحرم الفئات الأكثر احتياجاً من الحق في ظروف معيشية مناسبة”.

يتبع …