الفيلم الروائي الطويل (عتمة مؤقتة) يشارك في مهرجان لاهاي السينمائي بهولندا

دمشق-سانا

تشارك المؤسسة العامة للسينما في مهرجان لاهاي السينمائي بهولندا من خلال فيلم “عتمة مؤقتة” سيناريو وإخراج فراس محمد في أول فيلم روائي طويل له ضمن جائزة أفضل فيلم.

ويتناول الفيلم حكاية شاب وفتاة خلال مرحلة جديدة من حياتهما، حيث يتقاطع مصيرهما معاً في إحدى الحارات العشوائية لمدينة دمشق فتكون انعطافتهما في لقاء سيجبرهما على إعادة النظر بواقعهما ومسارهما والبحث عن ملجأ يقيهما قسوة الواقع.

الفيلم من تمثيل آية محمود وعلاء زهر الدين وزهير عبد الكريم وأمانة والي ودلع نادر ومحمد زرزور وعلي القاسم ورنا جمول وكساندرا دياب وأمير برازي.

شذى حمود

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