ارتفاع عدد ضحايا الإعصار الذي ضرب الفلبين إلى 12 شخصاً

مانيلا-سانا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الفلبين ارتفاع عدد ضحايا إعصار “مان يي” الذي ضرب الفلبين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 12 شخصاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة الوطنية قولها في بيان اليوم: إن “إعصار “مان يي” غمر عدة قرى ومباني في الفلبين”، مشيرةً إلى أن رياحاً قوية صاحبت الإعصار بلغت سرعتها القصوى 185 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت: إن معظم القتلى كانوا في مناطق جبلية شمال العاصمة مانيلا من بينهم سبعة أشخاص قُتلوا بعدما طُمر منزلهم بانزلاق تربة في مقاطعة نويفا فيزكايا، وسحقت صخرة منزلاً ودفنت ثلاثة أشخاص في بلدة ديباكولاو الساحلية، فيما قُتل شخصان في مناطق أخرى، مؤكدةً أن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

و”مان يي” هو سادس عاصفة تضرب الفلبين في أقل من شهر حيث أدت العواصف السابقة إلى سقوط ما لا يقل عن 163 قتيلاً وتشريد آلاف الأشخاص والقضاء على محاصيل زراعية.

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