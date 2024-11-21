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مقتل 38 شخصاً في هجوم إرهابي شمال غرب باكستان

2024-11-21

إسلام آباد-سانا

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم مقتل 38 شخصاً وإصابة 11 آخرين في هجوم إرهابي استهدف حافلات ركاب في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي قوله: “إن مسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي على حافلتين للركاب في منطقة كورام باقليم خيبر بختونخوا عند الحدود مع أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 38 شخصاً بينهم نساء وأطفال وعناصر شرطة وإصابة 11 آخرين”.

وشهدت منطقة كورام في الأشهر الماضية حوادث عنف وأعمالاً إرهابية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، فيما تحاول السلطات التدخل لملاحقة الجهات التي تقفُ وراء هذه الأعمال.

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