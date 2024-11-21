شابة تدخل ميدان المشروعات متناهية الصغر بالسويداء

السويداء-سانا

الشغف بمهنة تصنيع الإكسسوارات الذي رافق غزل العفيف من بلدة الثعلة بريف السويداء منذ طفولتها تجسد لديها واقعا في سنوات شبابها بمشروع متناهي الصغر أطلقته قبل نحو 18 شهراً.

الشابة غزل 22 عاماً، ذكرت خلال حديثها لسانا الشبابية كيف جاءت فكرة مشروعها في إطار بحثها عن عمل يحقق لها دخلاً يساعدها خلال دراستها الجامعية في كلية الفنون الجميلة الثانية بمدينة السويداء، ويتماشى في الوقت نفسه مع ما تحبه.

بداية غزل بالعمل كانت مقتصرة على تصنيع قطع لتلبية التواصي والطلبات المقدمة لها بعد عرض أعمالها على صفحات التواصل الاجتماعي إلى أن توسعت تدريجياً، وأصبحت تصمم إكسسوارات بموديلات مختلفة، كما أوضحت.

وبينت غزل كيف اختارت مهنة تجمع بين الفن والتصميم، وذلك رغم ما تحتاجه من دقة جراء التعامل مع أشياء ناعمة حيث تشعر دائما بالسعادة بعد مشاهدة ما تصنعه ما يعطيها حافزاً للاستمرارية ومحاولة التفرد بتصنيع وتقديم قطع جديدة غير موجودة بالسوق.

مواد متعددة من الكريستال واللؤلؤ والزيركون تطوعها وتركبها غزل باستخدام أدوات بسيطة لتجعلها في متناول من يرغب باقتنائها مع محاولتها توسيع نطاق التسويق لديها عبر توجهها مؤخرا لعرض ما لديها من منتجات ضمن معرض “كادو” الدائم للأعمال اليدوية بمدينة السويداء.

وتعمل غزل على تذليل ما يعترض طريق مشروعها من صعوبات وخاصة ما يتعلق بعدم توافر المواد الأولية أحيانا بإيجاد البدائل وتوظيف أفكارها لتحقيق المتانة بالعمل والجمالية معا، كما بينت.

وتأمل غزل في إطار حرصها على توسيع وتطوير مشروعها باستخدام خامات أكثر بالعمل خلال الفترة القادمة وترك بصمتها المميزة في هذا الميدان الذي لا يتعارض مع دراستها بل يتكامل معها.

وتدعو الشابة غزل كل شاب لديه فكرة لمشروع صغير ويملك المهارة اللازمة للعمل ضمن أي مجال يحبه ألا يتردد بالتجريب والانطلاق به، انطلاقاً من أهمية هذه المشروعات وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

عمر الطويل

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