22 شهيداً جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

استشهد 22 شخصاً وأصيب 49 آخرون جراء سلسلة من الغارات شنها طيران العدو الإسرائيلي مستهدفاً عدداً من المناطق اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة قولها في بيان اليوم: إن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور الليلة الماضية أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 13 شخصاً وإصابة 44 آخرين بجروح، فيما أدت غارة على بلدة الشعيتية في قضاء صور في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأضاف البيان: إن الطيران الحربي المعادي أغار على منزل في بلدة يونين بالبقاع شرق لبنان، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وتدمير المنزل بالكامل، كما أدت غارة معادية على بلدة عدلون لاستشهاد شخص.

إلى ذلك شن الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية مستهدفاً مناطق حارة حريك والكفاءات، ما أدى لتدمير عدد من المباني السكنية، فيما شن غارات على عدد من القرى الجنوبية بينها الرمادية والناقورة والبياضة وطيرحرفا.

وفي بعلبك شن الطيران المعادي غارة على خراج بلدة نحلة لجهة المنطقة الجردية وعلى بلدة بيت شاما، أما في قضاء بنت جبيل جنوباً فشملت الغارات بلدات المنصوري والطيري والبرج الشمالي وزوطر الشرقية.

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