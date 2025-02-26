وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين جنوب شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لقطات من وصول الرئيس الشرع إلى مطار ماركا الملكي في العاصمة الأردنية للقاء الملك عبدالله الثاني
2025-02-26
عبد العاطي يؤكد موقف مصر الداعم لأمن واستقرار سوريا
2025-02-26
البحرين ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري
2025-02-26
الأردن يرحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته
2025-02-26
الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات
2025-02-26
الكويت ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري
2025-02-25
المملكة العربية السعودية ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري
2025-02-25
محليات
محافظ ريف دمشق يلتقي رجال الدين والفعاليات الاجتماعية بصيدنايا
2025-02-26
الحرارة أدنى من معدلاتها والأجواء شديدة البرودة في المناطق كافة
2025-02-26
وزير الاتصالات يطلع على واقع عمل مراكز الهاتف والبريد في درعا
2025-02-25
مؤتمر الحوار الوطني يعتمد عهداً وميثاقاً وطنياً كخطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة
2025-02-25
بمشاركة 63 حرفياً… بازار رمضان ينطلق في طرطوس
2025-02-25
مديرية الشؤون الاجتماعية بدمشق تناقش مع منظمات غير حكومية خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك
2025-02-25
حالة الطقس: الحرارة إلى ارتفاع مع استمرار موجة الصقيع حتى فجر الجمعة
2025-02-25
رياضة
برشلونة وأتلتيكو مدريد يتعادلان بنصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم
2025-02-26
منتخب سوريا لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بفوزه على نظيره البحريني
2025-02-25
مواجهة حاسمة لمنتخب سوريا للرجال بكرة السلة أمام نظيره البحريني غداً بتصفيات كأس آسيا
2025-02-23
ويست هام يونايتد يفوز على آرسنال بالدوري الإنكليزي
2025-02-22
باير ليفركوزن يتغلب على هولشتاين كيل في الدوري الألماني
2025-02-22
مانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون ويواصل هدر النقاط بالدوري الإنكليزي
2025-02-22
ألعاب القوة المركزي والفرعي يبحثان مع اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط آليات تطوير اللعبة
2025-02-22
اقتصاد
الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات
2025-02-26
وزير النفط: رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا خطوة إيجابية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني
2025-02-26
مختصون بالواقع الزراعي في السويداء يقدمون اقتراحات ورؤى للنهوض به
2025-02-26
وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون التجاري والاستثماري مع الأردن
2025-02-25
سوق العيلة في حماة… حسومات في الأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك
2025-02-25
التجاري.. إمكانية استبدال البطاقة الصادرة عن فرع الزبلطاني في مديرية الدفع الإلكتروني بالصالحية
2025-02-25
مدير هيئة الضرائب والرسوم لـ فعاليات تجارية وصناعية: نسعى لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية
2025-02-25
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
البحرين ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري
الأردن يرحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته
وزير النفط: رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا خطوة إيجابية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني
مؤتمر الحوار الوطني يعتمد عهداً وميثاقاً وطنياً كخطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة
الكويت ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري
مظاهرة حاشدة في السويداء احتجاجاً وتنديداً بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة
الرئيس الشرع: سوريا لا تقبل القسمة وعلينا مواجهة من يريد العبث بأمننا ووحدتنا
بمشاركة واسعة… مؤتمر الحوار الوطني السوري يعقد فعالياته في دمشق
وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين جنوب شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة
2024-11-21
2024-11-21
Rwan
سابق
المقاومة اللبنانية تنفذ هجوماً جوياً بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة التي تضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات شمال مدينة حيفا المُحتلّة وأصابت أهدافها بدقّة
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