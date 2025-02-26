المقاومة اللبنانية تنفذ هجوماً جوياً بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة التي تضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة وأصابت أهدافها بدقّة