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المقاومة اللبنانية تنفذ هجوماً جوياً بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة التي تضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة وأصابت أهدافها بدقّة

2024-11-21

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