هطولات مطرية متفرقة أعلاها 25 مم في العريضة بحمص ‏

دمشق-سانا
شهد بعض المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 25 مم في العريضة بحمص .
وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فهي كالتالي:
في حمص.. 25 مم في العريضة و23 في تلكلخ و15 مم في مرمريتا و12 مم في قلعة الحصن و7 في الناصرة وشين وتل دو3 مم.
وفي القنيطرة.. حضر 5 مم ونبع الصخر 1 مم.
أما بالنسبة لحماة فقد بلغت في الرصافة ومصياف 5 مم و 4 مم في وادي العيون و 8 مم في عين حلاقيم و2 مم في ربعو والحميري وحر بنفسه و0.8 مم في حماة المدينة، كما سجلت نسب الهطل في شطحة بالغاب 10 مم و8 مم في الكريم وعين الكروم والسقيلبية 2 مم وفي أفاميا 1 مم.
وفي طرطوس.. القدموس 3.5 مم والشيخ بدر 2.3 مم ومشتى الحلو 8 مم ودريكيش 13 مم وصافيتا 2.5 مم والصفصافة 4 مم وبانياس 7 مم وحمام واصل 2 مم وطرطوس المدينة 41.مم.
وفي اللاذقية.. صلنفة 1.5 مم وكسب 23 مم وقسطل معاف 6.5 مم والمزيرعة 8 مم والقرداحة 13 مم والحفة 10 مم والقطيلبية 6 مم ووادي قنديل 5 مم ومطار اللاذقية الدولي20.1 مم وبوقا 23.5 مم والبهلولية 10 مم واللاذقية المدينة 13.5 مم .
وفي إدلب.. جسر الشغور وأرمناز 2 مم وإدلب المدينة 13 مم.
أما في حلب فقد بلغت في حلب المدينة 6 مم وأعزاز 5 مم وحلب – المطار 1.5 مم.
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