الحرارة حول معدلاتها وأمطار متفرقة على المنطقة الساحلية‏

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة على المنطقة الساحلية، بينما يكون بارداً ليلاً نسبياً، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً.. يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، كما تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، فيما يستمر الجو بارداً ليلاً.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|دمشق
|20 / 8
|20 / 9
|21 /9
|القنيطرة
|19 / 7
|20 / 8
|20 / 8
|درعا
|20 / 8
|22 / 9
|22 / 9
|السويداء
|18 / 7
|20/ 8
|20/ 8
|حمص
|21 / 10
|22 / 11
|22 /11
|حماة
|22 / 11
|23 / 12
|23/ 12
|الحسكة
|20 / 8
|20 / 9
|21/ 9
|اللاذقية
|22 / 15
|24 / 16
|25 /15
|طرطوس
|23 / 15
|25 / 16
|25 / 16
|حلب
|17 / 8
|18 / 9
|19 /9
|إدلب
|17 / 9
|18 / 10
|19 /10
|دير الزور
|22 / 9
|22 / 10
|23 /10
|الرقة
|21 / 8
|21 / 9
|22 / 9