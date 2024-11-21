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الحرارة حول معدلاتها وأمطار متفرقة على المنطقة الساحلية‏

2024-11-21

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من ‏السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف ‏يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ‏غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة على المنطقة ‏الساحلية، بينما يكون بارداً ليلاً نسبياً، محذرة من تشكل الضباب في بعض ‏المناطق الداخلية وخاصة المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر. ‏

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ‏ارتفاع الموج. ‏

غداً.. يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، كما ‏تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من ‏السنة، فيما يستمر الجو بارداً ليلاً.

‏درجات الحرارة المتوقعة لأيام: ‏

 الخميسالجمعةالسبت
دمشق20 / 820 / 921 /9
‏القنيطرة19 / 720 / 820 / 8 ‏
درعا20 / 822 / 922 / 9
السويداء18 / 720/  820/ 8‏
حمص21 / 1022 / 1122 /11‏
حماة22 / 1123 / 1223/ 12‏
الحسكة20 / 820 / 921/ 9     ‏
اللاذقية22 / 1524 / 1625 /15
طرطوس23 / 1525 / 1625 / 16‏
حلب17 / 818 / 919 /9
‏إدلب17 / 918 / 1019 /10‏
دير الزور22 / 922 / 1023 /10‏
الرقة21 / 821 / 922 / 9‏

انظر ايضاً

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دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة

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