الحرارة حول معدلاتها وأمطار متفرقة على المنطقة الساحلية‏

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من ‏السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف ‏يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ‏غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة على المنطقة ‏الساحلية، بينما يكون بارداً ليلاً نسبياً، محذرة من تشكل الضباب في بعض ‏المناطق الداخلية وخاصة المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر. ‏

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ‏ارتفاع الموج. ‏

غداً.. يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، كما ‏تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من ‏السنة، فيما يستمر الجو بارداً ليلاً.

‏درجات الحرارة المتوقعة لأيام: ‏