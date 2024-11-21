SCS-NET
الشريط الإخباري

بيسكوف: نظام كييف يستهدف المناطق السكنية فيما روسيا تضرب الأهداف العسكرية فقط

2024-11-21

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن نظام كييف يهاجم المنشآت المدنية على أراضي روسيا التي تستهدف فقط الأهداف العسكرية في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف في تصريح اليوم وفق وكالة نوفوستي “أن نظام كييف لا يتوقف عن مهاجمة المناطق السكنية بالمسيرات خلافاً للقوات الروسية التي تضرب الأهداف العسكرية لهذا النظام ومواقع صناعاته الحربية”.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما يسفر عن تدمير مبان سكنية، ووقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

بيسكوف: تم نشر العقيدة النووية المحدثة لروسيا في الوقت المناسب

موسكو-سانا أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه تم نشر العقيدة النووية المحدثة لروسيا

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved