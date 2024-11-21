بيسكوف: نظام كييف يستهدف المناطق السكنية فيما روسيا تضرب الأهداف العسكرية فقط

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن نظام كييف يهاجم المنشآت المدنية على أراضي روسيا التي تستهدف فقط الأهداف العسكرية في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف في تصريح اليوم وفق وكالة نوفوستي “أن نظام كييف لا يتوقف عن مهاجمة المناطق السكنية بالمسيرات خلافاً للقوات الروسية التي تضرب الأهداف العسكرية لهذا النظام ومواقع صناعاته الحربية”.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما يسفر عن تدمير مبان سكنية، ووقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

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