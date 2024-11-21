اختتام مهرجان حمص المسرحي الخامس والعشرين بالعرض المسرحي “أنا ليلى ..أهدي سلامي”

حمص-سانا

اختتم في مسرح قصر دار الثقافة في حمص مساء اليوم مهرجان حمص المسرحي الخامس والعشرون بالعرض المسرحي “أنا ليلى.. أهدي سلامي” إعداد وإخراج سامر إبراهيم.

وأكد أمين رومية رئيس فرع نقابة الفنانين في حمص بحفل الختام أهمية العروض المسرحية التي قدمها المسرحيون على خشبتهم والتي لاقت الاهتمام والتفاعل من قبل الجمهور، لافتاً إلى أن جمهور حمص ليس مجرد زائر عابر في المهرجان بل هو أصيل يرى الفن قوة خلاقة وقضية وطن متمنياً الاستمرار في عقد هذا المهرجان الذي هو بصمة حمص الثقافية والفنية.

وأشار مخرج العمل إلى أن مهرجان حمص المسرحي هو الأب الحاضن للمسرحيين وخشبته الشاهد على ما قدمناه عبر سنوات.

الممثل عمر المصري قال إن مشاركتنا كشباب في مهرجان كهذا هي فرصة لنبقى متمسكين بالمسرح أبو الفنون وإنه علينا العمل لاستمرار هذا الفن الحضاري الذي يسهم في تحريك وعينا.

الممثلة لجين شقوف قالت ننتظر بشغف وشوق مهرجان حمص المسرحي لنقف على الخشبة ونقدم عروضنا.

هذا وتم في الختام تكريم المخرجين المشاركين في المهرجان.

مثال جمول

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