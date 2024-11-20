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الحرارة إلى ارتفاع غداً وتحذير من الضباب في بعض المناطق الداخلية

2024-11-20

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترةمن السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الساحلية، وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق20 / 9
المنطقة الجنوبية21 / 10
المرتفعات الجبلية13 / 4
المنطقة الوسطى21 / 9
المنطقة الساحلية22 / 15
المنطقة الشمالية18 / 8
منطقة الجزيرة18 / 9
المنطقة الشرقية22 / 10
منطقة البادية19 / 9

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