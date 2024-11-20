المصدر: أدى العدوان لــ ارتقاء 36 شهيداً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير الضحاك: استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين
2024-11-20
بوشيلين: ضرورة تعزيز التعاون بين جمهورية دونيتسك وسورية في مختلف المجالات
2024-11-19
مباحثات سورية إيرانية تتناول العلاقات الثنائية.. صباغ: المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بزوال الاحتلال.. عراقجي: مستمرون بدعم سورية
2024-11-19
في زيارة عمل لبحث التطورات في المنطقة… الوزير صباغ يصل إلى طهران
2024-11-19
السفير الضحاك: اعتداءات “إسرائيل” وامتلاكها أسلحة دمار شامل يستدعي بشدة إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط
2024-11-19
سورية تشارك في القمة العالمية للمناخ في العاصمة الأذربيجانية باكو
2024-11-18
الطلبة السوريون في كوبا يشاركون بذكرى تأسيس المدرسة الأمريكية اللاتينية للطب “إيلام”
2024-11-18
محليات
بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري… فعالية توعوية طبية في طرطوس
2024-11-20
محافظ الحسكة يتفقد عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية في ريف القامشلي
2024-11-20
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
2024-11-20
في اليوم العالمي للطفل… الشؤون الاجتماعية تنجز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل والمصفوفة التنفيذية لعملها
2024-11-20
القاضي مراد: غداً بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب عن مقعدين شاغرين في دمشق وآخر في حلب
2024-11-20
رؤى ومقترحات لتطوير قانوني حماية المستهلك والشركات في ندوة حوارية بالحسكة
2024-11-20
وضع مركزي تحويل كهربائيين بالخدمة في السويداء بتكلفة 589 مليون ليرة
2024-11-20
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الروسي في مباراة ودية
2024-11-19
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام منتخب فلسطين في بطولة كأس الملك بالأردن
2024-11-18
في ختام معسكره الخارجي… منتخب سورية الأول لكرة القدم يواجه نظيره الروسي ودياً
2024-11-18
الفارس ياسر المصري يحرز لقب الجائزة الكبرى ببطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز في دبي
2024-11-18
فرنسا تتغلب على إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية
2024-11-17
تأهل إنكلترا والنرويج إلى المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية
2024-11-17
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام منتخب الأردن في بطولة كأس الملك بالأردن
2024-11-17
اقتصاد
الأعلاف تحدد سعر شراء الذرة الصفراء من الفلاحين وموعد البدء بالتسويق
2024-11-20
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية
2024-11-20
انخفاض البيتكوين في التداولات العالمية
2024-11-19
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 20 ألف ليرة
2024-11-19
تراجع أسعار النفط
2024-11-19
الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار
2024-11-19
بدء صرف تعويضات الأضرار الزراعية بالسويداء
2024-11-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
في اليوم العالمي للطفل… الشؤون الاجتماعية تنجز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل والمصفوفة التنفيذية لعملها
القاضي مراد: غداً بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب عن مقعدين شاغرين في دمشق وآخر في حلب
إعلان أسماء المقبولين في عدد من معاهد وزارة التربية
مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب
استشهاد عسكري في الجيش اللبناني وخمسة مدنيين جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي
الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها… اعتقالات وتخريب للبنية التحتية
السفير الضحاك: استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين
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المصدر: أدى العدوان لــ ارتقاء 36 شهيداً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة
المصدر: أدى العدوان لــ ارتقاء 36 شهيداً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة
2024-11-20
2024-11-20
hadeil
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مصدر عسكري: حوالي الساعة 30 : 13 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفاً عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية
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الشيخ قاسم: لا يمكن أن تهزمنا “إسرائيل” فالكلمة للميدان والنتائج تُبنى على ما يحصل فيه ولدى المقاومة القدرة على خوض حرب طويلة
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