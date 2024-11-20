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بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري… فعالية توعوية طبية في طرطوس

2024-11-20

طرطوس-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري أقامت مديرية صحة طرطوس فعالية صحية طبية تثقيفية في مركز الرمل الصحي بمدينة طرطوس تخللها توزيع أجهزة قياس السكر وأدوية مجاناً.

وألقت اختصاصية الغدد الصم رئيسة العيادة السكرية في مديرية صحة طرطوس الدكتورة ريما إسماعيل محاضرة تناولت فيها الشائعات المغلوطة عن مرض السكري وتصحيحها بنشر ثقافة توعوية هذه الأفكار والطرائق الصحيحة للتعاطي مع المرض.

من جانبه بين مدير مركز الرمل الصحي الدكتور بهاء حسن أن المركز يقدم خدمات متواصلة شاملة بكافة برامجه وعياداته ويخدم 40 ألف نسمة في المنطقة المحيطة به.

من جهته أوضح رئيس دائرة التأهيل والتدريب في مديرية صحة طرطوس والمدير العلم لشركة فارما سير الطبية في الساحل الدكتور علي قدور أنه تمَّ خلال الفعالية تقديم أدوية سكرية وشحوم وأجهزة لقياس سكر الدم ومكملات غذائية لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين في ظلّ الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار.

بدورهم أشار عدد من المرضى إلى الفائدة الكبيرة التي تحققها هذه الفعاليات، وما تقدمه من تخفيف أعباء هذه الأمراض المزمنة بتوفير الأدوية المجانية لهم.

نجوى العلي

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