إيران تؤكد عزمها على تطوير العلاقات مع روسيا إلى أعلى المستويات

طهران-سانا

أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عزم إيران على تطوير علاقاتها مع روسيا إلى أعلى المستويات.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، قال عارف خلال اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة للبلدين بحضور وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف: إن “إمكانيات البلدين لتطوير علاقاتهما ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها”، مشيراً إلى أهمية التعاون الطويل الأمد والشامل بين الجانبين.

ولفت عارف إلى ضرورة التشاور المستمر بين البلدين وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، مبيناً أن اجتماعات كبار المسؤولين في إيران وروسيا تدل على إرادة البلدين لتحسين مستوى العلاقات.

من جانبه، أكد تسيفيليف أهمية نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين من خلال الإجراءات المتخذة في إطارها، مشدداً على التشاور المستمر لمواجهة التحديات المشتركة.

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