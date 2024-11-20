14 شهيداً وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 14 فلسطينياً، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف بالطيران والمدفعية منزلين في جباليا شمال القطاع ومنطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوبه، ومجموعة من الفلسطينيين شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة آخرين بجروح.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة باتجاه فلسطينيين عند مدخل النصيرات وسط القطاع، فيما يتواصل قصف الاحتلال المدفعي على حيي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.

ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 411 مخلفاً 43972 شهيداً و 104008 جرحى في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen