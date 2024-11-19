الحرارة إلى ارتفاع غداً وتحذير من الضباب في المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الساحلية وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الداخلية وخاصة المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…