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الحرارة إلى ارتفاع غداً وتحذير من الضباب في المناطق الداخلية

2024-11-19

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الساحلية وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الداخلية وخاصة المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق19 / 9
المنطقة الجنوبية20 / 9
المرتفعات الجبلية11 / 3
المنطقة الوسطى20 / 8
المنطقة الساحلية21 / 14
المنطقة الشمالية18 / 8
منطقة الجزيرة18 / 7
المنطقة الشرقية21 / 11
منطقة البادية19 / 8

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