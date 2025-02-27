الحسكة: تزويد مركزين صحيين بتجهيزات طبية تحضيراً لإعادتهما للخدمة

الحسكة-سانا

زودت مديرية الصحة في الحسكة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” ‏مركزي الفدغمي والزيانات بريف المحافظة الجنوبي ‏ بتجهيزات طبية تحضيراً ‏لإعادتهما للخدمة.‏

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أنه تم تزويد ‏المركزين ببرادات خاصة بحفظ اللقاحات، إضافة إلى تقديم ألواح طاقة شمسية لتأمين ‏تغذية كهربائية على مدار الساعة.‏

وأشار إلى أن المديرية تستمر بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية العاملة في ‏المحافظة لإعادة المراكز الطبية التي خرجت عن الخدمة جراء الأعمال الإرهابية بعد ‏أن قامت خلال السنة الماضية بتأهيل مركزي الغرب ومخروم الصحيين جنوب الحسكة ‏بدعم من اليونيسيف.‏

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