الحسكة: تزويد مركزين صحيين بتجهيزات طبية تحضيراً لإعادتهما للخدمة

الحسكة-سانا
زودت مديرية الصحة في الحسكة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مركزي الفدغمي والزيانات بريف المحافظة الجنوبي بتجهيزات طبية تحضيراً لإعادتهما للخدمة.
وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أنه تم تزويد المركزين ببرادات خاصة بحفظ اللقاحات، إضافة إلى تقديم ألواح طاقة شمسية لتأمين تغذية كهربائية على مدار الساعة.
وأشار إلى أن المديرية تستمر بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية العاملة في المحافظة لإعادة المراكز الطبية التي خرجت عن الخدمة جراء الأعمال الإرهابية بعد أن قامت خلال السنة الماضية بتأهيل مركزي الغرب ومخروم الصحيين جنوب الحسكة بدعم من اليونيسيف.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen