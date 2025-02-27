“النمر والثلج”.. عرض سينمائي بحمص

حمص-سانا

استضاف نادي الرابطة الأخوية اليوم عرض فيلم “النمر والثلج” الذي دعا إليه فرع جمعية العاديات بحمص.

والفيلم للمخرج والممثل الإيطالي الشهير المبدع روبرتو بينيني من بطولة روبرتو بينيني والممثلة المتألقة نيكوليتا براسكي وهو عبارة عن قصة حب في ظروف الحرب يقدمها المخرج بأسلوب خفيف وسريع ومشوق أقرب إلى الكوميديا حيث صُوّر الفيلم في روما وبغداد 2005 مقتبساً عن رواية “الجمال النائم”.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين رئيس فرع جمعية العاديات بحمص والناقد السينمائي الدكتور نزيه بدور أنه يتم شهرياً بالتشاركية مع نادي الرابطة الأخوية بحي بستان الديوان عرض فيلم ذي طابع إنساني هادف ما أجادت صناعته السينما العالمية.

تمام الحسن

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