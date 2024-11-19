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إصابة أربعة فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين

2024-11-19

القدس المحتلة-سانا

أُصيب أربعة فلسطينيين بجروح اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية منذ فجر اليوم.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بإصابة أربعة شبان جراء قصف طائرة دون طيار للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في الحي الشرقي لمدينة جنين، كما أحرقت قوات الاحتلال ثلاثة منازل وسط مخيم جنين ومحلاً تجارياً عند مدخله.

واستُشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخر في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها في الضفة.

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