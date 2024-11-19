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اللجنة الفرعية للإغاثة بريف دمشق توافق على مشاريع إغاثية وخدمية تنفذ في مناطق مختلفة بالمحافظة

2024-11-19

ريف دمشق-سانا

وافقت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة ريف دمشق على مجموعة من المشاريع الإغاثية والخدمية والتنموية والصحية والتعليمية التي ستنفذ بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية العاملة في مناطق المحافظة.

وقررت اللجنة خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة برئاسة محافظ ريف دمشق أحمد خليل اليوم إعادة إجراء دراسة لمجموعة من طلبات تنفيذ مجموعة من المشاريع في مناطق المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين المعنيين لتحقيق التكامل ومعالجة أي ملاحظات وتسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وتحديد المناطق المستهدفة وفق آليات تعتمد الدقة والموضوعية، منوهاً بجهود جميع المنظمات الدولية والأممية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية التي قامت بدور بارز في مساندة جهود المحافظة لتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية التي تضررت بفعل الإرهاب.

ولفت خليل إلى أن المحافظة ستواصل العمل بالمرونة اللازمة لتسريع تنفيذ المشاريع التي تقام بالتعاون مع هذه المنظمات، ما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والعودة بالفائدة المثلى على المواطنين.

سفيرة إسماعيل

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