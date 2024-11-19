بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري… فعالية طبية في مشفى الباسل بطرطوس

طرطوس-سانا

أقيمت فعالية طبية بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس، وذلك بالتعاون بين مديرية الصحة وهيئة المشفى وجمعية السكري السورية.

وتضمنت الفعالية إجراء تحاليل سكر الدم للمرضى والراغبين وتقديم أدوية مجانية للشحوم والسكري للمرضى ضمن المشفى ومكملات غذائية كالكالسيوم وفيتامين دال ليتلوها محاضرات لأطباء اختصاصيين بالغدد الصم في قاعة المحاضرات في المشفى.

خدمات علاجية

وبين الدكتور إسكندر عمار مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل أن الفعالية تقدم تحاليل سكر للمرضى أو المراجعين بغية تشخيص المرض ومراقبة المرضى المشخصين في حال كانت هناك إصابة وبعد إجراء التحليل يعطى المريض العلاج المناسب من قبل الأطباء الموجودين وتقدم له شركة الأدوية المتعاونة العلاج بشكل مجاني لهذا اليوم.

وأضاف الدكتور عمار: إن عيادة الغدد الصم في المشفى تتابع مرضاها بشكل مستمر طيلة أيام الأسبوع، ويتم التعاون بين مشفى الباسل ومديرية الصحة بغية تقديم العلاج الدوائي سواء أكان فموياً أو بالأنسولين حسب نمط السكر (أول أو ثاني)، ويقدم العلاج بشكل مجاني من قبل وزارة الصحة.

وأكد عمار أن هناك متابعة ومراقبة مستمرة لمرضى السكري بغية عدم حدوث اختلاطات وأن مرض السكري في حال تمت معالجته بشكل دقيق يصبح عبارة عن صديق مزعج لا أكثر، ويمكن للمريض أن يتعايش معه دون مشاكل أخرى، وفي حال إهماله يؤدي إلى مرض خطير جداً وأضرار بباقي أعضاء الجسم.

محاضرات علمية وطرق علاج

بدوره تحدث الدكتور جوهان نهرا أخصائي الغدد الصم خلال محاضرته بمرض السكري كمرض وتاريخ اكتشافه وسبب تسميته وبتصنيفاته وأنماطه وأنواعه وعن طرق الوقاية منه وضرورتها وأهمية الوقاية من داء السكري كمرض مزمن.

أما الدكتور بدر درميني أخصائي غدد صم وسكري، رئيس شعبة الغدد الصم في مشفى الباسل ممثل جمعية السكري في طرطوس تناول في محاضرته داء السكري نمط ثاني عند الأطفال واليافعين “عند البلوغ” لما لتغير الهرمونات في هذه الفترة من أهمية وأثر كبير على مقاومة الأنسولين، لافتاً إلى أن أكثر ما يميز هذه الفئة العمرية البدانة ووجود هرمونات مضادة للأنسولين مثل هرمونات النمو والجنسية.

وركز درميني على وجوب تغيير نمط الحياة وممارسة الرياضة واتباع الحمية الغذائية ووجوب نشر تثقيف صحي حول المرض ابتداء من العائلة والمدرسة والجامعة حول مضار الأكل السريع الذي يؤدي إلى البدانة وخطورتها في مقاومة الأنسولين.

الدكتورة ريما إسماعيل أخصائية غدد صم رئيسة العيادة السكرية في مديرية صحة طرطوس تحدثت عن علاقة الصيام المتقطع (الحمية) بداء السكري والتي أثبتت فعاليتها عند نوعية معينة من مرضى السكري غالباً مرضى النوع الثاني أصحاب البدانة حيث سجلوا استفادة كبيرة منها ومكنتهم من السيطرة على المرض.

وأشارت الصيدلانية ملاك حسين المندوبة العلمية لشركة التراميديكا أن مشاركة الشركة اليوم هي لزيادة الوعي بداء السكري وضرورة الكشف المبكر والمتابعة الدوائية.

فوائد هامة للمرضى والمستفيدين من الفعالية

ونوه عدد من المرضى والأشخاص المستفيدين من التحاليل والأدوية المجانية بأهمية هذه الفعالية التي قدمت لهم العلاج والتحليل المجاني للاطمئنان على صحتهم والكشف المبكر عن المرض في حال حدوثه للمسارعة في علاجه.

نجوى العلي

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