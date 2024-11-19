صناعة المحتوى الرقمي الخاص بقضايا الطفولة ضمن ورشة عمل بحمص

حمص-سانا

انطلقت اليوم في حمص أعمال الورشة التي تُنظمها مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وتتناول بناء الرسائل الإعلامية والمحتوى الرقمي الخاص بقضايا الطفولة، وتستمر لغاية الـ21 من الشهر الحالي.

وتهدف الورشة إلى تدريب الصحفيين المشاركين على إعداد رسائل إعلامية مرتبطة بالأطفال في ظل وقوع الكوارث والأزمات والحروب، وبناء الرسائل الإعلامية الموجهّة للأطفال التي تُناسب أعمارهم من الناحيتين النفسية والمعرفية، إضافةً إلى التعريف بالقوانين والتشريعات الدولية والوطنية الخاصة بحماية الأطفال.

مدير مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي ذكر في تصريح لمراسلة سانا أن الورشة تأتي ضمن خطة الوزارة لتمكين الإعلاميين وتحسين أدواتهم من خلال التدريب، مشيراً إلى أن الورشة تقوم على تبادل الأفكار والخبرات للخروج بمُنتج إعلامي يُواكب التطور التقني والمهني في مجال الإعلام.

بدوره أشار المدرب الدكتور عربي المصري إلى أن مهنة الإعلام متسارعة الخُطا لناحية التطور، وموضوع التدريب يُعزز موقع الصحفي في مكانه الصحيح حتى يستطيع إعداد برامج خاصة بقضايا الطفولة والأسرة والمجتمع.

من جهتها قدمت المدربة نور كفا شرحاً وافياً عن صناعة المحتوى وسبُل اختيار الموضوع وصياغته ونشره، واختيار التوقيت المناسب، وفهم الجمهور المُستهدف.

تمام الحسن

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