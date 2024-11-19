في ثالث أيام صحة دمشق… مناقشة أحدث المستجدات الطبية في مجال طب الأطفال ‏

دمشق-سانا
تركزت محاور اليوم الثالث من مؤتمر أيام صحة دمشق 2024 الذي تقيمه مديرية صحة دمشق بالتعاون مع مؤسسة سماعة حكيم حول مستجدات طب الأطفال وأمراض القلب والجراحة العامة في عدد من مشافي دمشق.
وتناولت محاضرات المؤتمر المنعقدة في الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” الأدوية الغدية المناعية الذاتية عند الأطفال ومقاربة التظاهرات الجلدية عند حديثي الولادة والجديد في حمى البحر المتوسط وانتانات الجهاز الهيكلي العضلي، إضافة إلى عرض حالات سريرية.
وخلال محاضرة لها، تحدثت الاختصاصية في علم الأحياء الدقيقة الدكتورة علياء الأسد عن نقل الدم والمعايير الواجب اتباعها في بنوك الدم والتي تجعل نقله أكثر أماناً، مشيرة إلى كيفية نقل الدم الكامل والرباعي والتعامل معه، إضافة إلى تعريف مشتقات الدم واستخداماته والصفيحات المركزة والمتبرع العشوائي وكيفية تشخيص المرض من خلال الحالة السريرية لإمكانية التبرع بالدم من شخص لآخر.
بدوره، الاختصاصي في أمراض المفاصل والروماتيزم والمناعة الذاتية عند الأطفال الدكتور بشير خليل سلط الضوء على أمراض الجهاز الحركي عند الأطفال وحمى البحر المتوسط، باعتبارها مرضاً التهابياً ذاتياً دورياً، موضحاً المستجدات الخاصة الأساسية المهمة في هذه الحالة، إضافة إلى المعايير الجديدة في التشخيص والتحليل والعلاج.
الاختصاصي في أمراض الغدد الصم وسكري الأطفال الدكتور أسد إبراهيم تحدث عن الأمراض الغدية الصماوية ذات المنشأ المناعي الذاتي والأمراض المناعية الذاتية عند الأطفال، إضافة إلى الداء السكري عند الأطفال لتسليط الضوء على أهمية المرض واختلاطاته وما يرافقها من آثار.
بشرى برهوم
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen