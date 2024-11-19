في ثالث أيام صحة دمشق… مناقشة أحدث المستجدات الطبية في مجال طب الأطفال ‏

دمشق-سانا

تركزت محاور اليوم الثالث من مؤتمر أيام صحة دمشق 2024 الذي تقيمه ‏مديرية صحة دمشق بالتعاون مع مؤسسة سماعة حكيم حول مستجدات طب ‏الأطفال وأمراض القلب والجراحة العامة في عدد من مشافي دمشق. ‏

وتناولت محاضرات المؤتمر المنعقدة في الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” ‏الأدوية الغدية المناعية الذاتية عند الأطفال ومقاربة التظاهرات الجلدية عند ‏حديثي الولادة والجديد في حمى البحر المتوسط وانتانات الجهاز الهيكلي ‏العضلي، إضافة إلى عرض حالات سريرية. ‏

وخلال محاضرة لها، تحدثت الاختصاصية في علم الأحياء الدقيقة الدكتورة ‏علياء الأسد عن نقل الدم والمعايير الواجب اتباعها في بنوك الدم والتي ‏تجعل نقله أكثر أماناً، مشيرة إلى كيفية نقل الدم الكامل والرباعي والتعامل ‏معه، إضافة إلى تعريف مشتقات الدم واستخداماته والصفيحات المركزة و‏المتبرع العشوائي وكيفية تشخيص المرض من خلال الحالة السريرية ‏لإمكانية التبرع بالدم من شخص لآخر. ‏

بدوره، الاختصاصي في أمراض المفاصل والروماتيزم والمناعة الذاتية عند ‏الأطفال الدكتور بشير خليل سلط الضوء على أمراض الجهاز الحركي عند ‏الأطفال وحمى البحر المتوسط، باعتبارها مرضاً التهابياً ذاتياً دورياً، موضحاً ‏المستجدات الخاصة الأساسية المهمة في هذه الحالة، إضافة إلى المعايير ‏الجديدة في التشخيص والتحليل والعلاج. ‏

الاختصاصي في أمراض الغدد الصم وسكري الأطفال الدكتور أسد إبراهيم ‏تحدث عن الأمراض الغدية الصماوية ذات المنشأ المناعي الذاتي والأمراض ‏المناعية الذاتية عند الأطفال، إضافة إلى الداء السكري عند ‏الأطفال لتسليط الضوء على أهمية المرض واختلاطاته وما يرافقها من آثار. ‏

بشرى برهوم

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