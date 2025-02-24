بيسكوف: تم نشر العقيدة النووية المحدثة لروسيا في الوقت المناسب

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه تم نشر العقيدة النووية المحدثة لروسيا في الوقت المناسب، وتم إعطاء التعليمات اللازمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصورة مسبقة.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم في موسكو رداً على ما إذا كان نشر العقيدة المحدثة اليوم مرتبطاً بتقارير عن قرار واشنطن بالموافقة على استخدام صواريخ باليستية لضرب عمق روسيا: إن “التعليمات اللازمة من قبل الرئيس بوتين تم تقديمها مسبقاً والرئيس قال إن الإعداد لهذه التغييرات قد وصل بالفعل إلى مرحلته النهائية”.

وأوضح بيسكوف أنه تم توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية التي يتم استخدام الردع النووي ضدها، وتم تحديث قائمة التهديدات العسكرية التي تتطلب مثل هذه الإجراءات لتحييدها وهي أن عدوان أي دولة غير نووية ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية سيعتبر هجوماً مشتركاً على روسيا، إضافة إلى ذلك يعتبر الرد النووي من قبل روسيا ممكناً في حال وجود تهديد خطير لسيادتها حتى من خلال استخدام الأسلحة التقليدية، وكذلك في حال الهجوم على بيلاروس كعضو في دولة الاتحاد.

ووقع الرئيس بوتين في وقت سابق اليوم مرسوماً يتضمن التصديق على العقيدة النووية الروسية المحدثة، والتي ستكون أساس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.

وأوضح المرسوم أن المبدأ الأساسي للعقيدة هو أن الأسلحة النووية تعتبر الإجراء الأخير لحماية سيادة الدولة، وفي الوقت نفسه وبسبب ظهور تهديدات ومخاطر عسكرية جديدة احتاجت روسيا إلى توضيح المعايير التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية.

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