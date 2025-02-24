سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 20 ألف ليرة‏

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذى سجله أمس.
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و100 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و99 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 942857 ليرة وسعر شراء 941857 ليرة.
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 40 مليوناً و225 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و225 ألف ليرة.
وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة QR على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112230766 و01122448005.
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