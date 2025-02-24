سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 20 ألف ليرة‏

دمشق-سانا‏

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد ‏عيار 21 قيراطاً عن السعر الذى سجله أمس.‏

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع ‏مليوناً و100 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و99 ألف ليرة، بينما ‏سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 942857 ليرة وسعر شراء ‌‏941857 ليرة.‏

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 40 مليوناً و225 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و225 ألف ليرة.‏

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية ‏الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة QR على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً ‏إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة ‏القانونية والمالية كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام ‏0112230766 و01122448005.‏

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