الخارجية الروسية: استخدام كييف صواريخ بعيدة المدى سيغير جوهر الصراع

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري.

ونقلت سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: “استخدام كييف صواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أراضينا سيعني المشاركة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في الأعمال العدائية ضد روسيا فضلاً عن تغيير جذري في جوهر وطبيعة الصراع وفي هذه الحالة سيكون رد روسيا مناسباً وملموساً”.

وأضافت زاخاروفا: إنه لم يعرف بعد ما إذا كانت هذه المعلومات تستند إلى مصادر رسمية ولكن هناك شيء واحد واضح أنه على خلفية هزائم نظام كييف يراهن رعاته الغربيون على أقصى تصعيد للحرب الهجينة التي شنت ضد روسيا في محاولة لتحقيق هدف وهمي متمثل في إلحاق هزيمة إستراتيجية بموسكو مؤكدة أنه لا يوجد سلاح قادر على التأثير على مسار العملية العسكرية الخاصة.

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