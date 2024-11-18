التنمية الإدارية تختتم المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين ‏المركزيين في الجهات العامة ‏

دمشق-سانا ‏

اختتمت وزارة التنمية الإدارية اليوم المرحلة التدريبية الثالثة من البرنامج ‏التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة، وذلك في المعهد العربي ‏للدراسات العمالية بريف دمشق.‏

وأوضحت الوزارة على موقعها على تلغرام أن المجموعة التدريبية الثالثة ‏تضم المديرين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والنقل والموارد ‏المائية والنفط والكهرباء، ووزارات الدولة لشؤون الاستثمار وشؤون مجلس ‏الشعب. ‏

وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أشارت إلى أهمية رسم دور ‏جديد للدولة، مختلف في بعض جوانبه عما كان متبعاً سابقاً، يأخذ بعين ‏الاعتبار تطورات المرحلة الراهنة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد ‏الوطني وعملية التنمية، مع أهمية الانتقال من الدور التشغيلي للدولة إلى ‏الدور التنظيمي والإشرافي في عدد من المجالات، والتركيز على الأنشطة ‏الحيوية والاستراتيجية ذات الأولوية وذات الأهمية.‏

بدوره استعرض وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني رئيس لجنة ‏الخدمات، السياسات القطاعية للوزارات الأعضاء في لجنة الخدمات والبنى ‏التحتية، والرؤية والأهداف المشتركة والخطط الاستراتيجية لقطاع الخدمات ‏والطاقة خلال العام الحالي، والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها كل من ‏وزارات السياحة والإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية ‏والنقل والصحة والاتصالات والتقانة، والإجراءات المتخذة من قبل هذه ‏الوزارات لمواجهة التحديات القطاعية وسبل مواجهتها وتحقيق الأهداف ‏الموضوعة وفق البرامج الزمنية والتنفيذية المحددة.‏

وتناولت المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية، والتي استمرت ثلاثة أيام عدداً ‏من المحاور العلمية والعملية، ومنها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ‏ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة والقطاعية، وكذلك جلسات حوارية ‏تخصصية حول السياسة القطاعية للخدمات والطاقة.‏

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات ‏العامة انطلقت في الـ 9 من الشهر الجاري في المعهد العربي للدراسات ‏العمالية بريف دمشق، بينما نفذت المرحلة الثانية في الـ 12 منه.‏

جيما إبراهيم

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