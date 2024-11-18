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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: وقوع عدد من الإصابات بغارة إسرائيلية معادية على زقاق البلاط وسط بيروت.

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

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