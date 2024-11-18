الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: وقوع عدد من الإصابات بغارة إسرائيلية معادية على زقاق البلاط وسط بيروت.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في القمة العالمية للمناخ في العاصمة الأذربيجانية باكو
2024-11-18
الطلبة السوريون في كوبا يشاركون بذكرى تأسيس المدرسة الأمريكية اللاتينية للطب “إيلام”
2024-11-18
بقائي: إيران مستمرة بدعمها القوي لسورية ولبنان بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
2024-11-18
وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيراني العميد عزيز نصير زاده – فيديو
2024-11-17
فنزويلا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على دمشق وتدعو الجهات الدولية الفاعلة لإجراءات توقف الاعتداءات
2024-11-17
وزارة السياحة توقع مذكرتي تفاهم مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب ومجلس الأعمال السوري العراقي
2024-11-16
إيران: العدوان الإسرائيلي المتكرر على المناطق السكنية في سورية اعتداء سافر يستوجب المساءلة الدولية
2024-11-16
محليات
محافظة اللاذقية تعدل الغرامات المترتبة على وسائط النقل العامة المتسربة من خطوط سيرها
2024-11-18
استمرار تقديم الخدمات للوافدين السوريين واللبنانيين عبر معبر العريضة الحدودي بطرطوس
2024-11-18
تطبيقات الجودة في قطاع الأعمال خلال فعالية لغرفة تجارة دمشق
2024-11-18
التطبيقات الذكية والكشف عن الأمراض بختام ندوة توظيف الذكاء الاصطناعي في الهندسة الطبية
2024-11-18
كلية الهندسة الزراعية بدمشق تفتتح حديقة مركزية وسط الكلية
2024-11-18
القوات الروسية تقيم 9 نقاط مراقبة بريفي القنيطرة ودرعا قرب “منطقة فصل القوات”
2024-11-18
الرئيس الأسد يهنئ السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لسلطنة عمان
2024-11-18
رياضة
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام منتخب فلسطين في بطولة كأس الملك بالأردن
2024-11-18
في ختام معسكره الخارجي… منتخب سورية الأول لكرة القدم يواجه نظيره الروسي ودياً
2024-11-18
الفارس ياسر المصري يحرز لقب الجائزة الكبرى ببطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز في دبي
2024-11-18
فرنسا تتغلب على إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية
2024-11-17
تأهل إنكلترا والنرويج إلى المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية
2024-11-17
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام منتخب الأردن في بطولة كأس الملك بالأردن
2024-11-17
خسارة منتخب سورية لكرة السلة للرجال أمام منتخب قطر في بطولة كأس الملك بالأردن
2024-11-16
اقتصاد
البدء بزراعة الشعير الرعوي في الحسكة
2024-11-18
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 5 آلاف ليرة
2024-11-18
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2024-11-18
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
2024-11-18
انتخاب المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية
2024-11-17
التركيز على محاصيل الزيتون والحمضيات والبيوت المحمية ضمن الخطة الإنتاجية لزراعة اللاذقية
2024-11-17
تجهيز نحو 6500 طن من بذار القمح للفلاحين بدرعا
2024-11-17
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
القوات الروسية تقيم 9 نقاط مراقبة بريفي القنيطرة ودرعا قرب “منطقة فصل القوات”
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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: وقوع عدد من الإصابات بغارة إسرائيلية معادية على زقاق البلاط وسط بيروت.
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2024-11-18
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