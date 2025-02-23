الصحة اللبنانية: 3516 شهيداً و14929 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي

بيروت-سانا

استشهد 35 شخصا وأصيب 143 جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الأحد ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان إلى 3516 شهيداً و14929 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها: إن ” 7 أشخاص استشهدوا بينهم امرأة وأصيب 16 آخرون بجروح جراء الغارة على منطقة رأس النبع في بيروت، فيما استشهد 3 أشخاص بينهم امرأة وأصيب 29 آخرون بجروح جراء الغارة على منطقة مار الياس في بيروت”.

وأضافت الوزارة: “إن العدو الإسرائيلي واصل خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية وشن غارة استهدفت نقطة تموضع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة قانا، ما أدى إلى استشهاد مسعفين اثنين”.

وفي انتهاك جديد للقوانين الدولية قصف العدو الإسرائيلي مجرى نهر الليطاني وخراج بلدة بلاط بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً كما قصف بالمدفعية بلدة شمع وأطراف زيقين وعين الزرقاء بين علما الشعب وطير حرفا مستخدماً القذائف الفوسفورية.

وشن طيران العدو سلسلة غارات استهدفت بلدات الخرايب وقاقعية الجسر ومعركةً وقانا ومجدل زون والحوش وحي الميدان في مدينة النبطية ومحيط الجبانة ومحيط معتقل الخيام.

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