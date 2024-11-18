محافظة اللاذقية تعدل الغرامات المترتبة على وسائط النقل العامة ‏المتسربة من ‏خطوط سيرها

اللاذقية-سانا

أصدر مجلس محافظة اللاذقية قراراً بتعديل الغرامة المفروضة على وسائط ‏النقل العامة التي تتسرب من خطوط سيرها أو التي لا تلتزم بالعمل عليها، ‏مع تعديل مدة حجز المركبة وتوقيف مخصصاتها بشكل تصاعدي.‏

وجاء القرار بناءً على مقررات اجتماع لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في ‏المحافظة، وتتضمن فرض غرامة مالية إضافةً إلى الغرامة المقررة بقانون ‏السير على مركبات نقل الركاب العامة المتسربة عن خطوطها.‏

وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فإن المخالفة للمرة الأولى يترتب ‏عليها حجز لمدة عشرة أيام أو دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية ‏عن كل يوم حجز، وتوقيف مخصصات الوقود للمركبة خلال المدة ‏المذكورة، لتصل عند تكرار المخالفة للمرة الثانية إلى حجز لمدة 20 يوماً ‏أو دفع 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، مع توقيف مخصصات ‏الوقود خلال مدة الحجز، ومع تكرار المخالفة للمرة الثالثة تُحجز المركبة ‏لمدة 30 يوماً أو دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، ‏وتوقيف مخصصات الوقود كما في سابقتها.‏

ووفقاً للقرار، تُودع حصيلة المخالفة مناصفةً في حساب صندوق دعم أسر ‏الشهداء وصندوق دعم الدراجات.‏

ديمة حشمه

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