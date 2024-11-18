إيطاليا تؤكد رفضها لاستخدام نظام كييف لأسلحتها في ضرب الأراضي الروسية

بروكسل-سانا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم مجدداً موقف بلاده بشأن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، مشدداً على رفض استخدامها إلا داخل الأراضي الأوكرانية فقط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تاياني قوله في بروكسل على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “إن موقفنا بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة التي نقوم بتوريدها إليها لم يتغيّر”، مضيفاً: إنه “لا يمكن استخدام هذه الأسلحة إلا داخل أراضيها لأغراض دفاعية”.

ويأتي موقف تاياني بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظام كييف بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية بصواريخ باليستية تكتيكية أمريكية.

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