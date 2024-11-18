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الطلبة السوريون في كوبا يشاركون بذكرى تأسيس المدرسة الأمريكية اللاتينية للطب “إيلام”

2024-11-18

هافانا-سانا

شارك الطلبة السوريون الدارسون في كوبا بنشاطات متعددة خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المدرسة الأمريكية اللاتينية للطب “إيلام” في هافانا.

وكجزء من التجربة التعليمية والثقافية في المدرسة التي تضم طلاباً من مختلف القارات، أقام الطلبة السوريون جناحاً خاصاً بسورية لاقى إقبالاً واسعاً من الطلبة الكوبيين والأجانب، حيث عرضت أزياء شعبية تعبر عن الفلكلور والثقافة السورية، كما تضمن الجناح عرض مجموعة من الصور والمجلات للتعريف بحضارة وتاريخ سورية العريقين.

وبهذه المناسبة عقد في قصر المؤتمرات في العاصمة هافانا المؤتمر الأول لخريجي كلية الطب بمشاركة سفارة الجمهورية العربية السورية والطلبة السوريين الدارسين في كوبا، حيث قدمت إدارة المدرسة شهادات تقدير لعدد من الطلبة السوريين لتميزهم والتزامهم العملي والأكاديمي.

يشار إلى أن المدرسة الأمريكية اللاتينية للطب “إيلام” أسست من قبل قائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو قبل 25 عاماً، وتمكنت حتى الآن من تخريج أكثر من 31 ألف طبيب من نحو 122 دولة.

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