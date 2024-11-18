كلية الهندسة الزراعية بدمشق تفتتح حديقة مركزية وسط الكلية

دمشق-سانا

افتُتحت في كلية الهندسة الزراعية بدمشق اليوم الحديقة المركزية “حديقة الأمل” على مساحة 1200 متر وتضم أشجار زيتون معمرة وأدوات ومقتنيات تحاكي الطبيعة في الريف السوري.

الحديقة افتُتحت بالتعاون بين جامعة دمشق وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وبحضور محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي ورئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو ونقيب المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات، وتابع الحضور ملخص مصور “برومو” عن مراحل العمل، إضافةً إلى تكريم المانحين المساهمين بإنجاز الحديقة.

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبّان لفت إلى جهود كوادر الجامعة لنجاح هذه المبادرة ضمن مساعٍ تشترك بها عدة جهات لإعادة الألق إلى كلية الزراعة.

بدورها بيّنت عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتورة عفراء سلوم أن افتتاح الحديقة الذي بدأ الإعداد له في شباط الماضي أُقيم بالتعاون بين الكلية ومجموعة شرف الهندسية والمجتمع المحلي.

ولفت رئيس غرفة زراعة دمشق محمد جنن إلى أن الحديقة افتُتحت ضمن خطة لإعادة الرونق الأخضر، وتنشيط العمل الزراعي في دمشق، حيث كان البدء من كلية الزراعة اليوم، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين مختلف القطاعات لإحياء العمل الزراعي الذي يعزز النمو الاقتصادي في وجه الحرب الاقتصادية على سورية.

واعتبر مدير منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد الدكتور نصر الدين العبيد أن حديقة الأمل تُمثل أنموذجاً يُحتذى به من قبل كل الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتعميق المفاهيم العلمية والبحثية والتطبيقية في مجال التنوع الحيوي والنباتي، مبيّناً دور الخبراء الفنيين العاملين في أكساد بالتعاون مع جامعة دمشق لإنجاز الحديقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها إيجاد الشراكات.

غصوب عبود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen