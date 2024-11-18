تصفية الحقوق المالية لعدد من الجرحى العسكريين المسرحين تطبيقاً لمرسوم تفاقم ‏الإصابة وقانون تعدد الإصابة. ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع أنه تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة رقم /19/ لعام /2022/ وقرار ‏القائد العام رقم /670/ تاريخ /21-11-2022 / وقانون تعدد الإصابة رقم /26/ لعام ‌‏2019، تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة ‏للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم /5/ جرحى.‏

وأوضحت الوزارة في منشور على الفيسبوك أنه تم تشميل الجرحى الذين تجاوزت ‏نسب العجز لديهم بتطبيق المرسومين لنسبة /70/ بالمئة، وما فوق بكافة المزايا المناسبة ‏لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ/ 70 / – / 79 / بالمئة أو/ ‌‏80/ -/ 100/ بالمئة.‏

الأسماء في الجدول التالي: