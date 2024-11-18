سفارة الصين في واشنطن: بايدن يؤجج الصراع في أوكرانيا

واشنطن-سانا

أعلنت الصين معارضتها كل ما يؤدي إلى تصعيد الصراع وزيادة التوتر في أوكرانيا، واصفة قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لنظام كييف بقصف العمق الروسي بصواريخ أمريكية بعيدة المدى بمثابة “صب الزيت على النار”.

وقال السكرتير الصحفي للسفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو في حديث لمراسل تاس: “موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح وهي ملتزمة بدفع مفاوضات السلام قدماً، وتعارض أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر وتأجيج الوضع في المنطقة”.

وأضاف: “بدلاً من صب الزيت على النار وتأجيج الصراع يتعين على الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة لتهيئة الظروف لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والمفاوضات وبذل جهود عملية للحفاظ على السلام”، مشدداً على أن بلاده تدعو للتوصل إلى حل دبلوماسي سلمي للصراع في أوكرانيا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق نقلاً عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تكشف هويتهم أن الرئيس بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لقصف عمق الأراضي الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen