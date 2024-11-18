قضايا اجتماعية وإنسانية ووطنية في أمسية شعرية بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

بمشاركة عدد من الشعراء أقام المركز الثقافي في أبو رمانة أمسية شعرية تنوعت بين القصيدة النثرية والموزونة سلطت الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية ووطنية عكست ما يختلج بنفوس مؤلفيها خلال تعاملهم مع المجتمع.

الشاعر محمد خالد الخضر الذي أدار الأمسية ألقى قصيدة من ديوانه “حتى الانتصار” تحدث فيها عن تشرين ومواجهة الكيان الصهيوني بأسلوب موزون وعاطفة وجدانية، وعرف بالمشاركين وأعمالهم الأدبية.

وبدوره، ألقى الشاعر الدكتور حسين خليل عدداً من قصائده التي اعتمدت شعر الشطرين الملتزم بالموسيقا والقافية والروي، عبر من خلالها عن أهمية المحبة والوفاء والنقاء الاجتماعي، إضافة إلى حب الوطن من خلال قصيدته التي وجهها إلى دمشق.

كما ألقت الشاعرة الدكتورة اسمهان الحلواني عدداً من نصوصها التي تنوعت بين أسلوبي النثر والشطرين، ملتزمة بمكونات الشعر فأعطت لكل شكل الجماليات التي تحقق له التفاعل الحقيقي مع المتلقي، معبرة عن ضرورة التعامل الاجتماعي بأخلاق عالية وبمحبة وعن قيمة الوطن والشهيد.

وختم الشاعر عبد الكريم العفيدلي بنصوصه التي عكست حبه للفرات وللوطن وللإنسان، لافتاً إلى أن حياة الإنسان تمر بمراحل مختلفة ولكل مرحلة حالة من التعامل الإنساني التي تختلف عن الأخرى، وكلما تقدم الإنسان بعمره من المفترض أن تتطور أخلاقه دون أن يهمل قيمه فالتزم باللغة والوزن والتوازن الموضوعي.

وفي تصريح لـ سانا نوه رئيس المركز الثقافي عمار بقلة بالمستوى الذي شارك فيه الشعراء الذين عبروا عن هموم المجتمع والإنسان بعفوية صادقة.

شذى حمود

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