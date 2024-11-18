الدفاع المدني في غزة: 85 شهيداً و 301 جريح من طواقمنا منذ بدء حرب الإبادة

القدس المحتلة-سانا

كشف الدفاع المدني في غزة أن 85 من طواقمه استشهدوا وأصيب 301 واعتقل 20 آخرون، فيما دمرت معظم معداته وسيارات الإسعاف والإطفاء منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان اليوم يوضح فيه مجمل الخسائر التي تكبدها بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر: إن الاحتلال دمر 17 مركزاً ومقراً بينها 14 تدمرت كلياً و 3 جزئياً، بينما وصل عدد المركبات المدمرة والمتضررة إلى 56 بينها 23 مركبة إطفاء و11 مركبات إسعاف ومركبتا إنقاذ وتدخل سريع و 6 صهاريج مياه، ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي و 13 مركبة إدارية، مبيناً أن الاحتلال دمر مخزون معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمئة ألف دولار.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه في الـ 23 من تشرين الأول الماضي أخرج الاحتلال منظومة الدفاع المدني عن العمل في شمال القطاع وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى حرمان الأهالي من أي رعاية إنسانية، لافتاً إلى أن 70 ألف فلسطيني في شمال القطاع مهددون بالموت من الجوع والعطش بحال لم يستشهدوا بالقصف الإسرائيلي.

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